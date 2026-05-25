Selvaggia Lucarelli in pole per la conduzione dell' Isola dei famosi Chiofalo naufrago

Notizia in breve

Selvaggia Lucarelli è in corsa per condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, secondo indiscrezioni. Nel frattempo, Francesco Chiofalo è tra i primi nomi confermati per il cast e partirà per le Filippine. La produzione sta pianificando una rivoluzione totale del reality, con cambiamenti nelle conduzioni e nel cast. La data di inizio non è ancora stata comunicata ufficialmente.