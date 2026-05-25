Selvaggia Lucarelli in pole per la conduzione dell' Isola dei famosi Chiofalo naufrago
Selvaggia Lucarelli è in corsa per condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, secondo indiscrezioni. Nel frattempo, Francesco Chiofalo è tra i primi nomi confermati per il cast e partirà per le Filippine. La produzione sta pianificando una rivoluzione totale del reality, con cambiamenti nelle conduzioni e nel cast. La data di inizio non è ancora stata comunicata ufficialmente.
Il reality Mediaset verso una rivoluzione totale: Selvaggia Lucarelli sarebbe in corsa per la conduzione, mentre Francesco Chiofalo figura tra i primi nomi del cast in partenza per le Filippine. L'Isola dei Famosi 2026 potrebbe segnare una svolta importante sia sul fronte della conduzione che del cast. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile ingresso di Selvaggia Lucarelli come nuova guida del reality, mentre tra i primi naufraghi emergerebbe il nome di Francesco Chiofalo, già protagonista di diversi reality. Uno scenario che, se confermato, ribalterebbe completamente gli equilibri del format Mediaset. Veronica Gentili fuori dai giochi? Le prime ipotesi In una prima fase, la conduzione sembrava poter essere nuovamente affidata a Veronica Gentili, reduce dal successo di critica della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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