Sei persone sono rimaste ferite in un attacco avvenuto alla Penn Station di Manhattan. La polizia ha fermato l'aggressore sul posto. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e ha causato panico tra i presenti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'evento. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi o sui dettagli dell’attacco. La stazione è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione.

Un pomeriggio di paura nel cuore di Manhattan. Sei persone sono rimaste ferite in un attacco con arma da taglio avvenuto nei pressi della Penn Station, uno dei più importanti snodi ferroviari degli Stati Uniti e punto di passaggio quotidiano per centinaia di migliaia di pendolari, turisti e lavoratori. Il presunto responsabile è stato bloccato e arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'aggressione. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità cittadine, tutte le vittime sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasferite in diversi ospedali della metropoli. Una persona sarebbe in condizioni particolarmente serie, mentre gli altri feriti avrebbero riportato lesioni di varia entità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sei feriti alla Penn Station, la polizia blocca l'aggressore: New York sotto choc

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