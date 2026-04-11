Nella stazione ferroviaria di Manhattan, un uomo armato di machete ha ferito tre persone prima di essere ucciso dalla polizia. L'incidente si è verificato nel cuore di New York, coinvolgendo anche agenti della NYPD che hanno aperto il fuoco sull'aggressore. I tre feriti sono stati soccorsi sul posto, mentre l’aggressore è stato raggiunto e ucciso dagli agenti durante l'intervento. La scena si è svolta in una delle principali stazioni della città.

Paura nella stazione ferroviaria nel cuore di Manhattan: un uomo armato di machete ha ferito tre persone prima di essere colpito dagli agenti della NYPD Secondo le prime informazioni diffuse da fonti di stampa locali e confermate dal Dipartimento di Polizia di New York,un uomo avrebbe aggredito più persone sulla banchina della stazione utilizzando un machete. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’aggressore sarebbe stato colpito da spari esplosi dagli agenti dopo aver rifiutato di deporre l’arma e sarebbe deceduto. Le tre persone ferite, un uomo di 84 anni, uno di 65 e una donna di 70, sono state colpite con un’arma da taglio di grandi dimensioni, descritta da testimoni come un machete.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - New York, sparatoria e accoltellamento alla Grand Central: tre feriti, aggressore ucciso dalla polizia

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