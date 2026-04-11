Paura a New York accoltella i passanti con un machete alla stazione Grand Central | tre feriti gravi La polizia uccide l’aggressore

A New York, tre persone sono rimaste gravemente ferite in un episodio avvenuto all’interno della stazione di Grand Central, quando un uomo ha aggredito i passanti con un machete. La polizia è intervenuta rapidamente e ha sparato all’aggressore, uccidendolo sul posto. L’episodio ha causato panico tra i presenti e ha portato all’evacuazione dell’area. Le autorità stanno indagando sulle modalità dell’attacco e sull’identità dell’uomo coinvolto.

Momenti di paura a New York, dove tre persone sono rimaste gravemente ferite in un accoltellamento avvenuto all’interno della stazione di Grand Central, principale snodo ferroviario della città. L’aggressione si è verificata intorno alle 9.50 ora locale (le 15.50 in Italia), scatenando il panico tra i presenti. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono un uomo di 84 anni, uno di 65 e una donna di 70 e sarebbero state colpite con un’arma da taglio. Un testimone ha riferito che l’aggressore avrebbe utilizzato un’arma di grandi dimensioni, probabilmente un machete. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e versano in condizioni critiche.🔗 Leggi su Open.online Usa, accoltellamento alla stazione di New York: due feriti graviAlmeno due persone sono state accoltellate questa mattina alla Grand Central Station di New York. Tragedia a Prun: esplosione uccide un uomo, tre feriti graviLa tranquillità di Prun, frazione di Negrar di Valpolicella, è stata spezzata da una tragedia improvvisa.