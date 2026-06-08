Secondo appuntamento per Extraterrestre tra mostra fotografica inedita letture e cinema del reale

Il 10 giugno si svolge il secondo appuntamento della rassegna Extraterrestre – Narrazioni dell’Altrove, organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi e Sunset. La manifestazione include una mostra fotografica inedita, letture e proiezioni di cinema del reale. La rassegna, dedicata alle pratiche artistiche contemporanee, combina immaginazione, corpo, suono e racconto in un percorso che si sviluppa durante l’estate.

Prosegue il 10 giugno la nuova edizione di Extraterrestre – Narrazioni dell’Altrove, la rassegna estiva di ExAtr che attraversa linguaggi, visioni e pratiche artistiche contemporanee, intrecciando immaginazione, corpo, suono e racconto, organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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