Secondo appuntamento per Extraterrestre tra mostra fotografica inedita letture e cinema del reale
Il 10 giugno si svolge il secondo appuntamento della rassegna Extraterrestre – Narrazioni dell’Altrove, organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi e Sunset. La manifestazione include una mostra fotografica inedita, letture e proiezioni di cinema del reale. La rassegna, dedicata alle pratiche artistiche contemporanee, combina immaginazione, corpo, suono e racconto in un percorso che si sviluppa durante l’estate.
Prosegue il 10 giugno la nuova edizione di Extraterrestre – Narrazioni dell’Altrove, la rassegna estiva di ExAtr che attraversa linguaggi, visioni e pratiche artistiche contemporanee, intrecciando immaginazione, corpo, suono e racconto, organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Una mostra fotografica inedita, letture e musica: inaugura la rassegna estiva ExtraterrestreIl 3 giugno apre la rassegna estiva Extraterrestre – Narrazioni dell’Altrove, organizzata da vari enti culturali.
“Il Capo con gli occhi dei bambini”: mostra fotografica e letture ad alta voce all'Archivio storico comunaleSabato 30 maggio alle 16, all’Archivio storico comunale di Palermo, si terrà la presentazione della mostra fotografica e letture ad alta voce...
Argomenti più discussi: UCI Cinemas: Disclosure Day è il secondo appuntamento di Beyond The Movies - PostCredits; C’è ricerca sulla Luna: torna il Sant’Anna Science Cafè; Beyond the Movies - PostCredits: guardiamo assieme Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg!; Disclosure Day: UCI Cinemas prepara l'evento PostCredits.
Per Città Oggi: Trasmettere l'Architettura- Il Cinema, ecco il terzo appuntamento curato dall'Ordine degli Architetti di Novara e VCO: Sullo schermo dell'ARALDO giovedì 4 giugno alle ore 21:00 troviamo ARCHITETTURA DELLA FELICITA' di Michele Cirigliano - Facebook facebook
Il secondo appuntamento è quello in cui emerge la vera personalitàTorni a casa, racconti del primo appuntamento agli amici e il verdetto è il solito: Non è scattata la scintilla. Fine dei giochi? No. Secondo la psicologa clinica Roxy Zarrabi, autrice di un ... 105.net