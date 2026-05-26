Il Capo con gli occhi dei bambini | mostra fotografica e letture ad alta voce all' Archivio storico comunale

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio alle 16, all’Archivio storico comunale di Palermo, si terrà la presentazione della mostra fotografica e letture ad alta voce intitolata “Il Capo con gli occhi dei bambini”. L’evento è organizzato dall’associazione Maricò Odv. La manifestazione comprende esposizioni fotografiche e letture pubbliche rivolte al pubblico.

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Sabato 30 maggio alle ore 16 all’Archivio storico comunale di Palermo, l’associazione Maricò Odv presenterà la manifestazione “Il Capo con gli occhi dei bambini”.L’evento, inserito nel Maggio dei libri del Comune di Palermo, presenterà letture ad alta voce tratte dal libro “Punto è. al Capo”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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