Il Capo con gli occhi dei bambini | mostra fotografica e letture ad alta voce all' Archivio storico comunale

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 16, all’Archivio storico comunale di Palermo, si terrà la presentazione della mostra fotografica e letture ad alta voce intitolata “Il Capo con gli occhi dei bambini”. L’evento è organizzato dall’associazione Maricò Odv. La manifestazione comprende esposizioni fotografiche e letture pubbliche rivolte al pubblico.