Una mostra fotografica inedita letture e musica | inaugura la rassegna estiva Extraterrestre

Il 3 giugno apre la rassegna estiva Extraterrestre – Narrazioni dell’Altrove, organizzata da vari enti culturali. La programmazione comprende una mostra fotografica inedita, letture e performance musicali. La manifestazione si svolge attraverso diverse pratiche artistiche contemporanee, mescolando immagini, suoni e narrazioni. L’evento si terrà in diverse location e proseguirà con iniziative fino alla fine dell’estate.

Prende avvio il 3 giugno la nuova edizione di Extraterrestre – Narrazioni dell’Altrove, la rassegna estiva di ExAtr che attraversa linguaggi, visioni e pratiche artistiche contemporanee, intrecciando immaginazione, corpo, suono e racconto, organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Quando un progetto fotografico diventa una magnifica ossessione con Alessandro Iovino

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