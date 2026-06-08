Scuola quasi 45mila euro ai Comuni montani della provincia per sostenere le pluriclassi
La Regione ha destinato quasi 45.000 euro ai Comuni montani della provincia per sostenere le pluriclassi nelle scuole. Il terzo bando dedicato a questo tema si è concluso con un nuovo finanziamento. L’obiettivo è fornire risorse aggiuntive ai territori più isolati per favorire la gestione delle classi multiple. La somma totale comprende fondi specifici per interventi nelle aree montane dell’Emilia-Romagna.
Si chiude con un nuovo investimento della Regione il terzo bando dedicato alle pluriclassi nei territori montani dell’Emilia-Romagna. Con quasi 400mila euro (esattamente 383.496) la Giunta ha approvato la seconda tranche di finanziamenti a favore di Comuni montani per qualificare e arricchire le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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