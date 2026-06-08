Scuola quasi 45mila euro ai Comuni montani della provincia per sostenere le pluriclassi

Notizia in breve

La Regione ha destinato quasi 45.000 euro ai Comuni montani della provincia per sostenere le pluriclassi nelle scuole. Il terzo bando dedicato a questo tema si è concluso con un nuovo finanziamento. L’obiettivo è fornire risorse aggiuntive ai territori più isolati per favorire la gestione delle classi multiple. La somma totale comprende fondi specifici per interventi nelle aree montane dell’Emilia-Romagna.