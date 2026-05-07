Pluriclassi la Regione investe sui piccoli comuni della provincia | fondi in arrivo

La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un nuovo stanziamento di fondi destinati ai piccoli comuni della provincia, con l’obiettivo di sostenere le pluriclassi nelle scuole. Questa misura mira a garantire il diritto allo studio nei territori più fragili e distanti, attraverso interventi specifici che coinvolgono le strutture scolastiche locali. L’investimento si inserisce in un piano più ampio di supporto alle realtà minori e alle aree rurali della regione.

L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi per tutelare il diritto allo studio nei territori più fragili e distanti. La Giunta regionale ha approvato nell’ultima seduta una delibera che finanza con 385 mila euro nuovi progetti educativi destinati a 44 pluriclassi attive nell’anno scolastico 202526.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Edilizia scolastica: la Regione sblocca i fondi per sei Comuni della provincia di Bari I fondi per le pluriclassi. Il bando della Regione: c’è anche SassoleoneLa scuola primaria ‘Grazia Deledda’ di Sassoleone, frazione collinare di Casalfiumanese, è ancora una volta inserita nell’elenco delle pluriclassi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Piemonte: dalla Regione 340 mila euro per la riorganizzazione delle pluriclassiLa Regione Piemonte attiva un nuovo intervento a sostegno dei territori montani con un bando che destina 340 mila euro per l’anno scolastico 2026/2027 alla riorganizzazione delle pluriclassi nelle ... valsesianotizie.it L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi in Appennino: al via 44 progetti finanziati dalla Regione con 385mila euroVogliamo mantenere attrattive le aree montane sostenendo un modello educativo diffuso, inclusivo e radicato nelle comunità locali ... orizzontescuola.it