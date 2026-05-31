Il Milan non ha ancora nominato nuovi dirigenti e la Figc ha comunicato che entro il 16 giugno le squadre devono completare l’iscrizione al campionato. La scadenza si avvicina e la situazione rimane incerta, con il club ancora senza una guida ufficiale. La mancanza di dirigenti si combina con la pressione delle scadenze imminenti, creando un quadro di incertezza per l’iscrizione alla prossima stagione.

C’è un grado di caos oltre il quale anche le barzellette smettono di far ridere, e il Milan senza dirigenti lo ha raggiunto. Nel giro di pochi giorni i rossoneri hanno smantellato tutta la catena di comando: fuori tutto, tranne Ibra — via l’allenatore (Allegri), via l’amministratore delegato (Furlani), via il direttore sportivo (Tare) e via il responsabile scouting (Moncada). Non è rimasto più nessuno. Una società, come è stato detto, senza né capo né coda. Questo potrebbe diventare un boomerang anche per la prossima stagione come riporta MilanNews. Chi comanda? Nessuno (e Ibra è solo un consulente). Il punto più grottesco è che, smontati i vertici, in cima non è rimasto un dirigente vero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan senza dirigenti, la Figc li chiama: ricordatevi che entro il 16 giugno dovete iscrivervi al campionato

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