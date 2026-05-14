Premio Sinergie 4+2 candidature entro il 30 giugno per raccontare scuola ITS e imprese

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’apertura delle candidature per la prima edizione del Premio “Sinergie 4+2”, che resteranno aperte fino al 30 giugno. L’iniziativa mira a raccogliere contributi che descrivano le collaborazioni tra scuola, istituti tecnici superiori (ITS) e imprese. La nota ufficiale, datata 13 maggio, invita a partecipare coloro che desiderano condividere storie e progetti legati a queste collaborazioni, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con una nota del 13 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito segnala la prima edizione del Premio “SINERGIE 4+2. Sei passi verso il futuro – Anno 2026”, promosso da Unioncamere e dal Sistema camerale in collaborazione con il Ministero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Concorso “Premio Abbado-Abbiati”, candidature entro il 1° giugno per le scuoleÈ indetto per l’anno scolastico 20252026 il concorso musicale “Premio Abbado – Far Musica Insieme”, “Premio Abbiati per la Scuola” e “Premio Luigi...

Leggi anche: Capitale italiana dell’arte contemporanea: candidature entro il 15 giugno

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web