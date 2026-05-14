Premio Sinergie 4+2 candidature entro il 30 giugno per raccontare scuola ITS e imprese

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’apertura delle candidature per la prima edizione del Premio “Sinergie 4+2”, che resteranno aperte fino al 30 giugno. L’iniziativa mira a raccogliere contributi che descrivano le collaborazioni tra scuola, istituti tecnici superiori (ITS) e imprese. La nota ufficiale, datata 13 maggio, invita a partecipare coloro che desiderano condividere storie e progetti legati a queste collaborazioni, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze sul campo.

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