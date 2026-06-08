Scudetto ai commercialisti | Bergamo batte Catania ai supplementari

Bergamo ha vinto la finale ai supplementari contro Catania dopo aver recuperato il risultato iniziale grazie a un rigore. Due giocatori sono stati decisivi nel match, contribuendo alla rimonta della squadra. La partita si è conclusa con un punteggio che ha portato alla vittoria di Bergamo, che ha superato Catania nel tempo supplementare. La vittoria ha concluso la competizione tra le due squadre, con Bergamo che ha ottenuto il titolo.

Come ha fatto Bergamo a ribaltare il risultato dopo il rigore?. Chi sono stati i due giocatori chiave della finale?. Perché la vittoria di Bergamo è stata una questione di resilienza?. Contro chi giocheranno i campioni d'Italia la prossima Supercoppa?.? In Breve Edoardo Mazzucotelli pareggia e Paolo Facchinetti segna la punizione decisiva ai supplementari.. Paolo Facchinetti e Maurizio Tacchini vincono rispettivamente premi come miglior giocatore e portiere.. Bergamo ha superato Foggia nei quarti e Trani il 4 giugno scorso.. La vittoria garantisce la sfida per la Supercoppa contro la squadra di Palermo.. Il tricolore torna a Bergamo: i commercialisti conquistano il secondo scudetto ai supplementari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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