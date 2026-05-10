Hockey su pista | la Roller Matera batte il Camaiore ai supplementari

Nel campionato di hockey su pista, la squadra della Roller Matera ha vinto la partita contro il Camaiore ai supplementari, grazie a un gol di Piozzini Pereyra. La sfida si è conclusa con un punteggio pari nei tempi regolamentari, portando alla decisione ai supplementari. La prossima partita in Toscana rappresenta un’ulteriore occasione per la Roller Matera di mantenere il vantaggio conquistato.

? Punti chiave Come ha fatto Piozzini Pereyra a decidere la sfida nei supplementari?. Quali sono le probabilità della Matera di confermare il vantaggio in Toscana?. Chi potrà fermare l'attacco materano nella sfida di ritorno a Camaiore?. Come cambiano gli equilibri per la promozione in Serie A1 dopo questo risultato?.? In Breve Piozzini Pereyra segna al 9'6'' e al 21'' dei supplementari.. Mattugini Niccolò e Motaran segnano per la Rotellistica Camaiore.. Il ritorno in Toscana si giocherà il 16 maggio alle 20.45.. Eventuale terza sfida decisiva programmata per mercoledì 20 maggio.. La Roller Matera ha ottenuto un vantaggio fondamentale nelle semifinali per la promozione in serie A1 battendo la Rotellistica Camaiore per 4-2 dopo i tempi supplementari nella sfida disputata sulla pista di via dei Sanniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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