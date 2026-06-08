I commercialisti di Bergamo sono campioni d’Italia | 2-1 ai colleghi di Catania per il secondo scudetto

I commercialisti di Bergamo hanno vinto il campionato italiano, battendo 2-1 i colleghi di Catania in finale ai supplementari. La partita è stata molto combattuta e si è decisa negli extra time, consegnando alla squadra bergamasca il titolo di campioni d’Italia nella loro categoria.

Una finale tesa e decisa solamente ai supplementari, che è valsa alla squadra dell’ Ordine Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo il titolo di campioni d’Italia della propria professione. È il secondo scudetto per la formazione del presidente Mauro Freti, dopo quello conquistato nel 2024 nelle Finals di Andria e Trani, conquistato questa volta davanti al proprio pubblico. Quest’anno l’organizzazione delle Final Four che hanno assegnato scudetto e coppa Italia era infatti in capo alla delegazione orobica, con la finalissima per il tricolore andata in scena sabato 6 giugno allo stadio Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo, contro i colleghi di Catania. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perugia vince il terzo scudetto: i Block Devils sono i nuovi Campioni d’Italia, Civitanova si inchinaPerugia ha conquistato il suo terzo scudetto nel campionato di volley maschile, battendo Civitanova in quattro set.

Scudetto Inter, l’emozionante messaggio di Zanetti: «I campioni dell’Italia siamo noi! Ancora una volta più forti di tutto e tutti»Dopo la vittoria dello scudetto, il vice-presidente nerazzurro ha pubblicato un messaggio in cui afferma che la squadra è la vera campionessa...

Temi più discussi: Bergamo, la squadra di calcio dei commercialisti palermitani conquista la Coppa Italia; La squadra di calcio dell'Ordine dei commercialisti si gioca la fase finale scudetto. Domani semifinale a Scanzorosciate; Commercialisti Napoli a caccia dello scudetto: al via la Final Four di Bergamo; L'ODCEC di Trani alle finali nazionali per lo scudetto 2026.

I commercialisti di Bergamo sono campioni d’Italia: 2-1 ai colleghi di Catania per il secondo scudettoNella finalissima disputata allo stadio Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo la formazione del presidente Mauro Freti si è imposta in rimonta ai supplementari grazie alle reti di Edoardo Mazzucote ... bergamonews.it

#EducazioneFinanziaria: #PosteItaliane continua il suo impegno al fianco dei microimprenditori. L’iniziativa, dopo Bergamo e Bologna, farà tappa a Reggio Calabria, giovedì 4 giugno alle ore 15:45, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio in via x.com

Bergamo, la squadra di calcio dei commercialisti palermitani conquista la Coppa ItaliaGli esperti contabili tornano vittoriosi dalla trasferta in Lombardia dove hanno battuto in finale i colleghi milanesi. Una gara sofferta, con un pareggio in pieno recupero e la gloria dopo la lotteri ... palermotoday.it