Screening di prevenzione oncologica e per la corretta alimentazione nelle chiese

In alcune chiese, sono stati avviati screening di prevenzione oncologica e controlli sulla corretta alimentazione. Le iniziative si svolgono direttamente nei locali di culto, coinvolgendo le persone che frequentano questi spazi. Le attività prevedono controlli medici e consulenze alimentari, con l’obiettivo di promuovere stili di vita più sani tra i cittadini. Le sessioni sono gratuite e aperte a tutti i residenti della zona.

Prevenzione oncologica e corretta alimentazione scendono in campo direttamente sul territorio, nei luoghi di ascolto e di riferimento delle comunità locali. Parte mercoledì 10 giugno l’iniziativa “Giornate della Salute”, una campagna itinerante promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Intestino in salute: prevenzione, alimentazione e controlli mirati per il tumore del colon.

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