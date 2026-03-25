Oggi a Lecce è stato firmato un nuovo accordo tra l’ASL locale e la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, con l’obiettivo di rafforzare i programmi di prevenzione oncologica e aumentare la partecipazione ai servizi di screening. L’intesa prevede iniziative condivise per coinvolgere maggiormente i cittadini e migliorare l’accesso alle visite di prevenzione offerte dal sistema sanitario nazionale.

L’accordo tra Asl di Lecce, Lilt e Federfarma con l’intento di migliorare la salute della popolazione e aumentare i programmi di profilassi e la partecipazione dei cittadini Il protocollo dà vita a una rete territoriale integrata, che mette a sistema competenze, strutture e professionalità con l’intento di migliorare la salute della popolazione e aumentare l’adesione ai programmi di screening oncologici. I programmi di screening – per il tumore della mammella, del colon-retto e della cervice uterina – registrano in alcuni comuni della provincia di Lecce ancora livelli di partecipazione non sempre adeguati. Asl Lecce avrà un ruolo di coordinamento, garantendo l’integrazione con i programmi regionali e il monitoraggio dei risultati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Prevenzione oncologica, un protocollo per incrementare gli screening

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