Negli ultimi tempi si registra un incremento delle campagne di screening oncologici gratuiti, rivolti a promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce. La presenza di lettere inviate direttamente nelle case rappresenta un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica e favorire l’accesso alle prestazioni sanitarie. Queste iniziative mirano a individuare eventuali patologie in fase iniziale, offrendo così la possibilità di interventi tempestivi e più efficaci.

Una lettera nella cassetta della posta può fare la differenza tra arrivare in tempo e scoprire una malattia troppo tardi. È l’invito agli screening oncologici, un’opportunità gratuita che l’Ast di Macerata offre ai cittadini per individuare precocemente tre tra i tumori più gravi e diffusi: colon retto, mammella e cervice uterina. "Aderire allo screening significa prendersi cura di sé – spiega la dottoressa Lucia Marinelli, responsabile degli screening per l’Ast di Macerata –. La diagnosi precoce consente di affrontare la malattia in una fase iniziale, con maggiori possibilità di cura e percorsi diagnostici gratuiti". Il programma per il tumore della mammella è rivolto alle donne asintomatiche tra i 45 e i 74 anni, con cadenza biennale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Screening in aumento: "Prevenzione oncologica gratuita e fondamentale"

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