Netflix ha pubblicato il primo teaser di Scooby-Doo: Origins, una serie live-action prevista per il 2027. Nel video si vede il protagonista, un cane di razza grande, con un’espressione amichevole. La serie sarà disponibile sulla piattaforma nel prossimo futuro. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o altri personaggi. Il teaser si concentra sull’aspetto visivo del protagonista, senza anticipare ulteriori sviluppi.

La piattaforma ha rilasciato il primo teaser di Scooby-Doo: Origins, nuova serie live-action attesa nel 2027. Al centro della storia ci sarà un vero cucciolo di alano destinato a cambiare per sempre la vita della Mystery Inc. Netflix ha mostrato il primo assaggio di Scooby-Doo: Origins, la nuova serie live-action dedicata alle origini della Mystery Inc., e l'attenzione è tutta per lui: Scooby-Doo. Non si tratterà di una creatura digitale, questa volta, ma un vero cucciolo di cane pronto a prendersi la scena accanto ai giovani protagonisti. Le riprese sono attualmente in corso in Georgia, mentre il debutto internazionale su Netflix è previsto per il 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Scooby-Doo: Netflix svela il tenerissimo protagonista nel primo teaser del live-action

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Scooby-Doo: Origins Live-Action Series: Get a First Look!

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