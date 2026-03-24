Scooby-Doo colpaccio Netflix | Paul Walter Hauser si unisce alla Mystery Inc live-action

Netflix ha annunciato che l’attore Paul Walter Hauser, noto per il suo ruolo in Black Bird, entrerà nel cast della serie live-action di Scooby-Doo, attualmente in fase di produzione presso Warner Bros. La serie vede coinvolti diversi interpreti e si basa sui personaggi della famosa banda di investigatori del cartoon. La produzione è in corso e il progetto è stato confermato da Netflix.

Netflix ha ufficializzato l’ingresso di Paul Walter Hauser (Black Bird) nel cast della serie live-action di Scooby-Doo, attualmente in fase di sviluppo presso Warner Bros. Television. La notizia è stata confermata questa sera da Deadline. L’attore, reduce dai successi di critica per il suo ruolo in The Fantastic Four: First Steps, si unirà al progetto come series regular, sebbene i dettagli sul suo personaggio rimangano ancora riservati. Hauser affiancherà il quartetto dei protagonisti già annunciato nei giorni scorsi, composto da Mckenna Grace (Daphne Blake), Tanner Hagen (Shaggy Rogers), Abby Ryder Fortson (Velma Dinkley) e Maxwell Jenkins (Fred Jones). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Scooby-Doo, colpaccio Netflix: Paul Walter Hauser si unisce alla Mystery Inc. live-action Articoli correlati Scooby-Doo, la Mystery Machine scalda i motori: Netflix annuncia il cast della serie live-actionNetflix ha svelato oggi il cast principale di uno dei progetti più chiacchierati dell’ultimo anno: la serie live-action dedicata a Scooby-Doo. McKenna Grace è Daphne: Netflix racconta le origini del Mystery Team di Scooby-Doo in live-action.La serie animata più amata da generazioni si prepara a un nuovo capitolo: Netflix ha annunciato che McKenna Grace interpreterà Daphne Blake nel suo... Contenuti e approfondimenti su Scooby Doo colpaccio Netflix Paul... Argomenti discussi: Il cult animato più amato degli anni ‘90 prende finalmente vita: Netflix annuncia il cast del live action di Scooby-Doo. Scooby-Doo su Netflix: svelato il cast della serie live-action, ecco chi sono i protagonistiGrande novità per gli amanti delle serie TV: Netflix ha ufficializzato il cast della nuova serie live-action dedicata a Scooby-Doo. Il progetto, ancora senza titolo ufficiale, racconterà le origini de ... spettegolando.it Ecco il cast della serie live-action di Scooby-Doo in arrivo su NetflixNetflix ha ufficializzato il cast della banda di Scooby per la serie live-action, ancora senza di titolo, su Scooby-Doo, che svelerà come questo team di investigatori e il loro amato cane si siano u ... sorrisi.com