Su Netflix è arrivata la nuova serie live action di ‘Scooby-Doo: Origins’, che ripropone uno dei franchise più noti della televisione in una versione cinematografica. La serie presenta un cast di attori in carne e ossa e si concentra sui personaggi classici del cartoon, con nuove avventure e ambientazioni. È stata diffusa una foto ufficiale della produzione, che mostra i protagonisti in un’ambientazione moderna.

‘Scooby-Doo: Origins’, Netflix riporta sullo schermo uno dei franchise più celebri della televisione con una nuova serie live action. Il progetto si concentra sulle origini della Mystery Inc. e sul primo caso che porta alla nascita del gruppo. La serie, composta da otto episodi, è sviluppata da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, che firmano sceneggiatura e produzione esecutiva. I due ricoprono anche il ruolo di showrunner. Le riprese sono iniziate ad Atlanta, mentre al momento non è stata comunicata una data ufficiale di uscita. Secondo quanto emerso, ‘ Scooby-Doo: Origins’ si concentra su una fase iniziale della storia dei protagonisti. L’ambientazione è quella di un’estate che segna un passaggio importante per i personaggi, ancora lontani dall’essere una squadra strutturata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - ‘Scooby-Doo: Origins’, arriva su Netflix la serie live action: ecco la foto

‘Scooby-Doo: Origins’ Live-Action Series: Get a First Look!

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Prima immagine ufficiale dalla serie live action Netflix di Scooby Doo. x.com