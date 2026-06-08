Durante una trasmissione in diretta, Picierno ha risposto alle affermazioni di Telese, che aveva paragonato la sua strategia a quella di Vannacci. Telese aveva criticato le modalità di comunicazione dell’europarlamentare, sostenendo che ricordano quelle del generale. Picierno ha spiegato di aver lasciato il Partito Democratico a causa di divergenze sui voti espressi in Parlamento, senza specificare quali. La discussione è proseguita con scambi di opinioni tra i due.

Perché Telese ha paragonato la strategia di Picierno a quella di Vannacci?. Quali voti specifici hanno spinto l'europarlamentare ad abbandonare il Partito Democratico?. Come influirà il movimento Spazio Pubblico sulla tenuta del campo largo?. Cosa nasconde la nuova leadership moderata costruita da Pina Picierno?.? In Breve Picierno ha fondato il movimento Spazio Pubblico dopo aver lasciato il Partito Democratico.. L'europarlamentare si è spostata nel gruppo europeo Renew Europe per la sua carica.. Telese ha citato un incontro di Picierno con l'Israel Defense and Security Forum.. Il dibattito su La7 ha coinvolto anche la conduttrice Marianna Aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro in diretta: Picierno reagisce alle parole di Telese su Vannacci

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