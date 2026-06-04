Pina Picierno ha annunciato il suo addio al Partito Democratico e si è unita a Renew Europe, entrando nel Partito Democratico Europeo di Sandro Gozi. Luca Telese ha commentato che la sua posizione era a rischio di perdere il seggio al Parlamento Europeo. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del politico. Picierno continuerà a rappresentare le sue istanze all’interno della nuova formazione politica.

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha annunciato l’uscita dal Pd e sarebbe pronta ad aderire a Renew Europe e al Partito Democratico Europeo di Sandro Gozi. La diretta interessata ha detto di averlo lasciato il partito perché non lo riconosceva più. Ma da parte di Luca Telese è arrivata una lettura diversa: “Era a rischio la sua poltrona al Parlamento Ue”. Pina Picierno e l'addio al Pd La frecciata di Luca Telese a Pina Picierno La Picierno spiega l'addio al Pd Il ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno e l’addio al Pd La vicepresidente dell’Eurocamera Pina Picierno ha dunque lasciato il Pd. Secondo Askanews, che cita fonti di Bruxelles, la Picierno ora ha aderito a Renew Europe e al Partito Democratico Europeo di Sandro Gozi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pina Picierno lascia il Pd, la frecciata di Luca Telese: "Era a rischio la sua poltrona al Parlamento Ue"

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