Durante la trasmissione, Telese ha paragonato Picierno a una “Vannacci di sinistra”. La vicepresidente del Parlamento europeo ha risposto telefonando in diretta, affermando di tollerare i dileggi ma di non accettare certi commenti. La discussione si è intensificata, creando tensione tra i presenti.

Tensione alle stelle nell’ultima puntata di In Onda (La7) tra Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, e Luca Telese, conduttore del talk show politico insieme a Marianna Aprile. L’argomento del dibattito è la vicenda dell’europarlamentare, ora nel gruppo Renew Europe, dopo l’abbandono del Pd e la fondazione del movimento Spazio Pubblico. Telese ripercorre il suo editoriale pubblicato sul Centro, di cui è direttore. Ricorda, in primis, che Picierno se n’è andata da sola e non ha subito alcuna epurazione. Dopo aver votato più volte contro le indicazioni del partito, senza ricevere alcun richiamo, nemmeno sui fondi strutturali destinati alle armi, e dopo aver ricevuto una delegazione dell’ Israel Defense and Security Forum nel pieno dell’offensiva in Palestina, è arrivato il nodo decisivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Telese paragona Picierno a una “Vannacci di sinistra” e lei telefona in diretta: “Sopporto i suoi dileggi, ma questo no”

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