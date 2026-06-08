Sconforto nel comitato elettorale di Alonge per i primi risultati elettorali

Da agrigentonotizie.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel comitato elettorale di Dino Alonge, l’arrivo dell’assessore designato Daniela Catalano è stato accompagnato da una presenza ridotta di sostenitori. I primi dati elettorali comunicati dai rappresentanti di lista non hanno generato entusiasmo tra lo staff del candidato della coalizione di Centrodestra. La situazione sembra riflettere un atteggiamento di sconforto tra i presenti, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sui risultati ufficiali delle elezioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel comitato elettorale di Dino Alonge è arrivato l’assessore designato Daniela Catalano. Pochi i sostenitori presenti, i primi dati che arrivano direttamente dai rappresentanti di lista non suscitano entusiasmo nello staff dell’aspirante primo cittadino della colazione di Centrodestra che si è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Alonge apre il comitato elettorale e va a farsi un giro in moto per rilassarsi

Siracusa, presentati i primi risultati dell’indagine sulla partecipazione femminile promossa dal Comitato di Vigilanza della CameraAl teatro comunale di Siracusa sono stati presentati questa mattina i primi risultati di un’indagine sulla partecipazione femminile, realizzata da...

Nel cuore della città. Il comitato elettorale di Anna Maria Celesti: L’unione fa la forzaQuesta nuova sede del comitato elettorale vuole essere un punto di riferimento aperto ai cittadini, un luogo dove potersi informare, confrontare e conoscere da vicino il nostro programma e le nostre ... lanazione.it

A Senigallia il comitato elettorale per Romano, via alla fase operativaEntra nel vivo la sfida elettorale per le comunali della primavera 2026 a Senigallia (Ancona). Dario Romano, candidato sindaco del centrosinistra dopo la vittoria alle primarie, ha ufficializzato la ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web