Sconforto nel comitato elettorale di Alonge per i primi risultati elettorali
Nel comitato elettorale di Dino Alonge, l’arrivo dell’assessore designato Daniela Catalano è stato accompagnato da una presenza ridotta di sostenitori. I primi dati elettorali comunicati dai rappresentanti di lista non hanno generato entusiasmo tra lo staff del candidato della coalizione di Centrodestra. La situazione sembra riflettere un atteggiamento di sconforto tra i presenti, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sui risultati ufficiali delle elezioni.
Nel comitato elettorale di Dino Alonge è arrivato l’assessore designato Daniela Catalano. Pochi i sostenitori presenti, i primi dati che arrivano direttamente dai rappresentanti di lista non suscitano entusiasmo nello staff dell’aspirante primo cittadino della colazione di Centrodestra che si è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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