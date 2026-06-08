Alonge apre il comitato elettorale e va a farsi un giro in moto per rilassarsi
Alle 14.53, il candidato sindaco ha aperto il proprio comitato elettorale in viale Leonardo Sciascia, a Villaggio Mosè. Successivamente, ha deciso di trascorrere del tempo in sella a una moto per rilassarsi.
È stato lo stesso candidato sindaco Dino Alonge ad aprire, alle ore 14.53 il proprio comitato elettorale di viale Leonardo Sciascia di Villaggio Mosè. L’aspirante sindaco però non seguirà lo spoglio dalla sede politica. Alonge ha infatti preferito fare un giro in sella alla sua inseparabile moto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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