Scivola sulla mulattiera e cade per metri | ferito 74enne nell' orrido della Val Senagra

Notizia in breve

Un uomo di 74 anni è caduto lungo una mulattiera nell’orrido della Val Senagra, a Grandola e Uniti. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 8 giugno 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori alpini, che hanno recuperato la persona ferita. Al momento non sono state fornite informazioni sulle condizioni di salute dell’uomo o sulle cause della caduta.