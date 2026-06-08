Scivola sulla mulattiera e cade per metri | ferito 74enne nell' orrido della Val Senagra

Da quicomo.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 74 anni è caduto lungo una mulattiera nell’orrido della Val Senagra, a Grandola e Uniti. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 8 giugno 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori alpini, che hanno recuperato la persona ferita. Al momento non sono state fornite informazioni sulle condizioni di salute dell’uomo o sulle cause della caduta.

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Intervento del soccorso alpino nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 giugno 2026, nell'area dell'orrido della Val Senagra, a Grandola e Uniti. Un escursionista di 74 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato per alcuni metri dalla mulattiera che collega la zona del ponte romano al paese.I. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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