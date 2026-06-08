Scivola su una lingua di neve sul Gran Sasso arrampicatore recuperato con l' elicottero

Notizia in breve

Nella sera di domenica 7 giugno, un arrampicatore è scivolato su una lingua di neve nel Vallone delle Cornacchie, sul versante teramano del Gran Sasso. È stato necessario l'intervento del soccorso alpino, che ha recuperato la persona con un elicottero. L'incidente è avvenuto vicino al rifugio Carlo Franchetti. Nessuna altra informazione su condizioni o identità.