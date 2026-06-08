Scivola su una lingua di neve sul Gran Sasso arrampicatore recuperato con l' elicottero
Nella sera di domenica 7 giugno, un arrampicatore è scivolato su una lingua di neve nel Vallone delle Cornacchie, sul versante teramano del Gran Sasso. È stato necessario l'intervento del soccorso alpino, che ha recuperato la persona con un elicottero. L'incidente è avvenuto vicino al rifugio Carlo Franchetti. Nessuna altra informazione su condizioni o identità.
Nella serata di domenica 7 giugno si è reso necessario un intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo nel Vallone delle Cornacchie, sul versante teramano del Gran Sasso, in prossimità del rifugio Carlo Franchetti. Un arrampicatore di Roma, di 59 anni, è scivolato su una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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MONTAGNA Scivola su una lingua di neve sul Gran Sasso, arrampicatore recuperato con l'elicottero Il link: https://cityne.ws/SGlc1 facebook
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