Nel pomeriggio di oggi, un escursionista sugli sci è caduto in un canalone vicino al Rifugio Duca degli Abruzzi, sul massiccio del Gran Sasso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che hanno utilizzato un elicottero per recuperare l'infortunato e portarlo in ospedale. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

L’uomo, 54 anni, è caduto durante la discesa di un canalone nei pressi del Rifugio Duca degli Abruzzi: recuperato con il verricello e trasportato in ospedale Si tratta di un uomo di 54 anni, originario dell’Aquila, che era impegnato nella discesa di un canalone in prossimità del rifugio quando è caduto riportando una sospetta frattura a un arto inferiore. Il trauma gli ha impedito di proseguire in autonomia. È stato quindi attivato l’elisoccorso decollato dall’Aquila che ha raggiunto rapidamente la zona dell’incidente. Il recupero è stato effettuato mediante verricello: il tecnico di elisoccorso del Cnsas e l’equipe sanitaria del 118 sono stati calati sul posto per stabilizzare l’infortunato e procedere al successivo imbarco a bordo dell’elicottero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Scialpinista cade in un canalone sul Gran Sasso: recuperato con l’elicottero e portato in ospedale [VIDEO]

Articoli correlati

Scialpinista cade in un canalone sul Gran Sasso: recuperato con l'elisoccorso e portato in ospedale [VIDEO]Era a pochi passi dal rifugio Duca degli Abruzzi quando è avvenuto l'incidente che potrebbe essergli costato una frattura.

Leggi anche: Scialpinista cade sul Baldo, recuperato con l'elicottero e portato in ospedale

Una raccolta di contenuti su Gran Sasso

Abruzzo: scialpinista infortunato salvato dal CNSAS sul Gran SassoL’intervento del CNSAS regionale è stato compiuto nei pressi del Rifugio Duca degli Abruzzi, sul massiccio del Gran Sasso. La persona soccorsa è uno scialpinista di 54 anni originario dell’Aquila. L’u ... rete8.it

VIDEO |Scialpinista infortunato al Gran Sasso: intervento del Soccorso Alpino al Rifugio Duca degli AbruzziL’uomo di 54 anni, impegnato nella discesa di un canalone in prossimità del rifugio, è caduto riportando una sospetta frattura a un arto inferiore ... ekuonews.it