Alpinista scivola sul Gran Sasso | salvato dal soccorso alpino con l' elicottero

Il 18 aprile, sul Gran Sasso, il soccorso alpino e speleologico abruzzese è intervenuto per recuperare un alpinista di 34 anni che si trovava vicino a via delle Creste. L'uomo aveva scivolato durante la salita e si trovava in difficoltà. L'intervento è stato effettuato con un elicottero, che ha portato in salvo l'alpinista.

Il soccorso alpino e speleologico abruzzese è intervento il 18 aprile sul Gran Sasso, vicino via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni originario di Guardiagrele, scivolato durante la salita.Dopo l'allarme ricevuto dalla sala operativa, è stato immediatamente attivato l’elicottero.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Scivola e si frattura una gamba sul Gran Sasso: alpinista messo in salvo con l'elisoccorsoÈ scivolato e si è fratturato una gamba durante un'escursione sul Dente Lupo (Gran Sasso). Leggi anche: Scivola dal sentiero sul Monte Catria: 16enne salvato da Soccorso Alpino Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gran Sasso, alpinista scivola e si ferisce lungo la Via delle Creste; Giulianova, ordine del giorno per il ripristino della commissione sanità; Incidente tra auto e moto a Silvi, centauro in ospedale FOTO. Emergenza sul Gran Sasso: il CNSAS Abruzzo recupera con l’elicottero un alpinista ferito dopo una cadutaAbruzzo - Siamo intervenuti sul Gran Sasso, nei pressi della Via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni originario di Guardiagrele (CH), scivolato durante la progressione. Attivato ... terremarsicane.it Scivola sul Gran Sasso, 34enne ferito recuperato dal Soccorso AlpinoIl Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto oggi sul massiccio del Gran Sasso, nei pressi della Via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni scivolato durante l ... ansa.it Gran Sasso, alpinista scivola sulla Via delle Creste e resta ferito. Decisivo l’intervento del Soccorso Alpino Abruzzo con recupero in elicottero e verricello. Il 34enne è stato trasportato in ospedale all’Aquila dopo le prime cure sul posto. Leggi l’articolo compl - facebook.com facebook Sorveglianza continua: prosegue il progetto sperimentale dei #vigilidelfuoco sul Gran Sasso per mappare il rischio valanghe e vigilare sulla sicurezza di chi vive la montagna vigilfuoco.tv/node/9717 x.com