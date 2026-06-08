Sciopero nazionale della polizia locale

Lo sciopero nazionale del personale di polizia locale è stato proclamato dalla sigla sindacale Csa Regione Autonomie Locali per l’intera giornata di venerdì 12 giugno. La protesta riguarda tutti i dipendenti del corpo e dei servizi di polizia locale nel comparto delle funzioni locali.

La sigla sindacale Csa Regione Autonomie Locali ha proclamato uno sciopero nazionale di tutto il personale appartenente al corpo e servizi di polizia locale per il comparto funzioni locali per l'intera giornata di venerdì 12 giugno.La protesta si estende su tutti i turni di servizio (ricompresi e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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CSA - SCIOPERO 12 giugno 2026 Polizia Locale

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