Piantedosi a Il Tempo | strategia e risultati su immigrati e ordine pubblico Polizia locale va integrata nella sicurezza nazionale

Da iltempo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’interno ha recentemente commentato a Il Tempo le strategie adottate in materia di immigrazione e ordine pubblico, sottolineando i risultati raggiunti. Ha evidenziato l’importanza di integrare la polizia locale nel sistema di sicurezza nazionale, spiegando che questa collaborazione mira a rafforzare la tutela dei cittadini e la gestione delle criticità sul territorio. Nel suo intervento, ha ringraziato il giornale per l’attenzione dedicata alle attività delle forze dell’ordine e al lavoro svolto sul campo.

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Gentile Direttore, ho letto con grande interesse il Suo editoriale di qualche giorno fa su il Tempo e desidero ringraziarLa innanzitutto per l'attenzione che il suo giornale, e Lei per primo, state riservando al lavoro che stiamo svolgendo. La ringrazio, inoltre, per aver colto un punto essenziale che troppo spesso, negli anni passati, in molti hanno trascurato o finto di non vedere. La sicurezza, lo dico spesso perché ne sono convinto, è il fondamento stesso della libertà dei cittadini, mentre troppe volte è stata considerata espressione di una visione arcaica dello Stato in contrapposizione a quelle stesse libertà.   Il nostro Governo ha scelto di intervenire senza ipocrisie su problemi che, a mio parere, troppo a lungo erano stati sottovalutati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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