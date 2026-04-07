Polizia locale in agitazione | nuovo sciopero a Villafranca il 15 aprile

La polizia locale di Villafranca ha annunciato un nuovo sciopero previsto per il 15 aprile, secondo quanto comunicato dal sindacato Diccap-Sulpm. La protesta riguarda le condizioni del personale e si svolge nelle due località di competenza del Corpo, Villafranca e Povegliano Veronese. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni crescenti all’interno del reparto, che ha definito la situazione come “gravemente compromessa”.

Le tensioni all’interno della polizia locale di Villafranca non accennano a diminuire. Il Diccap-Sulpm ha proclamato uno sciopero per il 15 aprile, denunciando una situazione definita «gravemente compromessa» all’interno del Corpo che opera su Villafranca e Povegliano Veronese. Il sindacato parla di un deterioramento progressivo delle condizioni di lavoro, più volte segnalato e mai affrontato in modo efficace dall’amministrazione comunale. Uno dei passaggi più critici riguarda il ruolo del sindaco, che ha recentemente ripreso la delega alla polizia locale incontrando singolarmente gli operatori. Secondo il sindacato, però, questa iniziativa non ha prodotto alcun risultato concreto. 🔗 Leggi su Veronasera.it Polizia locale, scatta lo stato di agitazione contro «il silenzio del Comune»Fp Cgil denuncia anni di attese per assicurazioni Kasko, turni notturni e buoni pasto, portando la vertenza davanti al prefetto Il clima tra le mura... Aprilia, la polizia locale proclama lo stato di agitazioneProclamato dalla Cisl Fp lo stato di agitazione del personale del corpo di polizia locale del Comune di Aprilia. Temi più discussi: Polizia locale, stato di agitazione: tensione aperta con il Comune; Polizia locale, scatta lo stato di agitazione contro il silenzio del Comune; Polizia locale in agitazione: rimasti solo 5 agenti, la sicurezza è a rischio; Polizia locale, stato di agitazione. Cgil: problemi con l’assicurazione dei mezzi di servizio. Polizia locale in agitazione: nuovo sciopero a Villafranca il 15 aprileLe tensioni all’interno della polizia locale di Villafranca non accennano a diminuire. Il Diccap-Sulpm ha proclamato uno sciopero per il 15 aprile, denunciando una situazione definita «gravemente ... veronasera.it Villafranca, polizia locale ancora in agitazione: nuova giornata di scioperoPolizia locale ancora in agitazione a Villafranca: proclamata una nuova giornata di sciopero per il prossimo 15 aprile. veronaoggi.it Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, l’uomo ha perso il controllo del mezzo urtando due auto in sosta - facebook.com facebook Altro che sicurezza, il Pd favorisce il crimine. Nonostante la sperimentazione positiva del #taser per gli agenti di #PoliziaLocale a #Milano, il Pd rallenta e blocca l'utilizzo permanente. Che vergogna! x.com