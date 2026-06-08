Schiticchio di Primavera | a San Piero Patti tripudio di sapori e divertimento

Da messinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'evento Schiticchio di Primavera si svolgerà a San Piero Patti il 13 e 14 giugno. La manifestazione vede la partecipazione di diversi espositori e prevede degustazioni di prodotti locali. Durante le due giornate sono previste attività di intrattenimento e momenti di socializzazione per i visitatori. La manifestazione si svolge nel centro del paese e coinvolge diverse associazioni locali. Sono attesi visitatori anche da altre zone vicine.

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Cresce l'attesa per lo Schiticchio di Primavera a San Piero Patti in programma il  13 e 14 giugno a San Piero Patti. ecco il programma della kermesse che mette insieme gusto, territorio e divertimento ProgrammaSi parte sabato 13 giugno alle 17 con inaugurazione apertura manifestazione e stand. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Il 13 e 14 giugno torna lo Schiticchio di Primavera a San Piero Patti

Video Il 13 e 14 giugno torna lo Schiticchio di Primavera a San Piero Patti

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