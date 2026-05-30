Messina scossa di magnitudo 3.1 tra Patti e San Piero Patti

Notizia in breve

Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata tra Patti e San Piero Patti. Le faglie attive nella zona si trovano sotto Patti e sono oggetto di studio per comprenderne i movimenti. La scossa recente avviene in una zona sismicamente attiva, collegata con i eventi del terremoto del 1908. Non sono stati segnalati danni o feriti. La zona rimane sotto osservazione per eventuali successive attività sismiche.