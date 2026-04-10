Primavera in Festa | musica sapori e colori a Patti

A Patti, dal 24 al 26 aprile, si svolgerà l'evento Primavera in Festa, dedicato a musica, cibo e colori. La manifestazione prenderà il via il 24 aprile alle 17 in piazza Mario Sciacca, con degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale con i Batia Brothers. L'iniziativa proseguirà nei giorni successivi, offrendo agli spettatori un programma ricco di occasioni per scoprire le tradizioni locali.

Tre giorni di musica, sapori e colori a Patti il 24,25 e 26 aprile con Primavera in Festa.Si parte il 24 aprile in piazza Mario Sciacca dalle ore 17 con degustazione prodotti tipici e intrattenimento musicale con Batia Brothers. Nella stessa location sempre dalle ore 17 ci sarà l'animazione per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Festa di primavera a Cepagatti: mercatini, sapori della tradizione e intrattenimento per tuttiIl 24 e il 25 aprile torna a Cepagatti, nel cuore del centro storico, la Festa di primavera, giunta alla terza edizione e organizzata dalla Pro loco...

Carnevale in villa: una festa di colori, musica e solidarietà a VillariccaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

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Primavera a Riccione: arte, musica, fiori e sport in un weekend da vivereDal Parco dei Tulipani alle mostre internazionali, dal cinema d’autore ai grandi eventi sportivi, un fine settimana ricco di cultura, tradizione e benessere per tutta la città ... altarimini.it

Concerto straordinario di Primavera per il Campus grazie alla rinnovata collaborazione della Fondazione Campus Internazionale di Musica con il CIDIM – Comitato Italiano Nazionale Musica. Protagonista il duo pianistico formato da Francesco Bravi e Adriano - facebook.com facebook

“Aprile dolce dormire” non è solo un proverbio: c’è anche un motivo atmosferico. In primavera le temperature diventano più miti, le giornate si allungano e l’organismo deve adattarsi a una stagione di transizione fatta di più luce, più variabilità e frequenti sbalzi x.com