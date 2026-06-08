Oggi alle 12.30, nella frazione di Caprazzino sulla SS744, si è verificato un incidente tra un'auto e un motociclista. L'impatto è stato descritto come molto violento e il motociclista è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Sassocorvaro Auditore (Pesaro e Urbino), 8 giugno 2026 – Oggi intorno alle 12.30 si è verificato un grave incidente nella frazione di Caprazzino sulla SS744. Lo scontro tra una moto di grossa cilindrata, guidata da un 40enne della zona, e un Fiat Fiorino ha fatto volare sull'asfalto il motociclista che ha certamente avuto la peggio. Il motociclista elitrasportato ad Ancona. Chi ha assistito alla scena parla di un impatto violentissimo che ha lasciato sull'asfalto macchie di sangue e detriti. Subito sono stati allertati i soccorsi che hanno provveduto a far atterrare in zona Icaro che ha portato il centauro ferito all'ospedale di Ancona in condizioni gravi, mentre il conducente del fiorino ha riportato lievi ferite ed è stato condotto in autoambulanza all'ospedale di Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto nel Pesarese, grave un motociclista: “Impatto violentissimo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

50 metri di frenata e poi lo schianto al Sesto tornante. Due feriti. Il mistero della terza auto

Notizie e thread social correlati

Schianto violentissimo a Mariano: motociclista sbalzato per metri dopo l’impatto con un’auto. È graveOggi poco dopo mezzogiorno si è verificato un incidente lungo via Como a Mariano Comense, coinvolgendo un’auto e una motocicletta.

Schianto, grave un motociclista. Violento impatto contro un’auto: trentaseienne in prognosi riservataUn motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale dopo aver tamponato un’auto.

Temi più discussi: Pesaro, pauroso schianto sulla Panoramica: 50 metri di frenata e poi l'incidente al Sesto tornante. Due feriti. Il mistero della terza auto; Gravissimo un 17enne. Si schianta contro un palo con la motocicletta: ricoverato al ’Bufalini’; Doppio schianto in città nella notte, grave un motociclista.

Schianto nel Pesarese, grave un motociclista: Impatto violentissimoSassocorvaro Auditore (Pesaro e Urbino), 8 giugno 2026 – Oggi intorno alle 12.30 si è verificato un grave incidente nella frazione di Caprazzino sulla SS744. Lo scontro tra una moto di grossa cilindra ... ilrestodelcarlino.it

Incidente mortale nel pesarese. Muore motociclista 28enneIncidente mortale ieri, domenica mattina, nel pesarese. Un 28enne riminese, Alessandro Cavalli viaggiava a bordo della sua moto, una Suzuki 650 sulla strada tra Femignano e Urbino. Dietro di lui, su u ... newsrimini.it