Un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale dopo aver tamponato un’auto. L’impatto con una Fiat Panda ha causato un grave trauma cranico al centauro, che ora si trova in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto in una zona urbana e sono intervenuti i soccorritori. La polizia sta accertando le cause dello scontro.

In sella alla sua moto è andato a collidere contro una Fiat Panda, riportando un grave trauma cranico. S.M., 36 anni, vigevanese, vittima del grave incidente avvenuto ieri intorno alle 13.30 lungo viale dei Mille, una delle strada ad alto scorrimento interne al perimetro cittadino, è stato trasferito con l’ elisoccorso di Como all’ospedale di Varese, ricoverato in codice rosso. Al momento i medici si sono riservati la prognosi. L’incidente è avvenuto a circa metà della strada che congiunge corso Torino con la rotonda di santa Giuliana e la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi. L’impatto è avvenuto nel tratto finale di viale dei Mille quasi in corrispondenza con l’intersezione con le via San Crispino e Crispiniano e Boto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto, grave un motociclista. Violento impatto contro un’auto: trentaseienne in prognosi riservata

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