Schianto violentissimo a Mariano | motociclista sbalzato per metri dopo l’impatto con un’auto È grave
Oggi poco dopo mezzogiorno si è verificato un incidente lungo via Como a Mariano Comense, coinvolgendo un’auto e una motocicletta. Il motociclista è stato sbalzato per diversi metri dopo l’impatto e si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.
Grave incidente stradale poco dopo le 12 di oggi, 11 maggio, a Mariano Comense lungo via Como, dove si è verificato uno schianto tra un’auto e una moto.Secondo le prime informazioni, nell’impatto il motociclista sarebbe stato sbalzato di diversi metri dopo l’urto, riportando traumi agli arti.🔗 Leggi su Quicomo.it
Il motociclista ha perso la memoria dopo l’incidente...
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