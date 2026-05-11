Schianto violentissimo a Mariano | motociclista sbalzato per metri dopo l’impatto con un’auto È grave

Oggi poco dopo mezzogiorno si è verificato un incidente lungo via Como a Mariano Comense, coinvolgendo un’auto e una motocicletta. Il motociclista è stato sbalzato per diversi metri dopo l’impatto e si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui