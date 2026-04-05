Consiglio comunale si torna in aula | 6 i punti all' ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si riunirà in seduta straordinaria mercoledì 8 aprile alle 15 nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio. All’ordine del giorno ci sono sei punti che verranno discussi durante la riunione. La convocazione è stata ufficializzata nei giorni scorsi e la seduta si svolgerà in presenza dei membri dell’assemblea.

La seduta è stata convocata dal presidente Marra per mercoledì 8 aprile, alle ore 15 e in seconda convocazione per giovedì 9 aprile Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per mercoledì 8 aprile, alle ore 15, presso la sala consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio. Nel caso in cui nel giorno della prima convocazione dovesse mancare il numero legale, la seconda convocazione è per giovedì 9 aprile alle ore 15. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Bagnoli, ordine del giorno del Consiglio comunale su bonifica, rigenerazione e ruolo dell’AulaTempo di lettura: 2 minutiAl termine della seduta monotematica dedicata al rigenerazione di Bagnoli, il Consiglio comunale di Napoli ha approvato un... ENG SUB | Release that Witch EP01-04 | Yuewen Animation Temi più discussi: Avanti piano, senza fretta: in Consiglio comunale si torna a parlare di decentramento; Consiglio comunale Marsala del 25 Marzo. Discussione su situazione porto. Si torna in Aula il 31 marzo; Torna il consiglio comunale; Torna il Consiglio Comunale di Arezzo. Consiglio comunale Perché non si torna in presenza?Da quando, la scorsa estate, è stato istituito il green pass ci risulta che non sia stato svolto alcun Consiglio Comunale in presenza. Riteniamo che il protrarsi a tutt’oggi di questa situazione, ... ilrestodelcarlino.it A Castiglion Fiorentino torna il Consiglio Comunale dei RagazziArezzo, 31 gennaio 2026 – A Castiglion Fiorentino torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Anche quest’anno il Comune di Castiglion Fiorentino ha aderito alla Giornata Nazionale delle vittime civili ... lanazione.it Il documento contabile ora dovrà passare all'attenzione del Consiglio comunale. facebook Comitato viva Scossici, 'serve Consiglio comunale straordinario sull'emergenza'. Località di Porto Recanati colpita dalle mareggiate. "Ancora nessuna risposta concreta" #ANSA x.com