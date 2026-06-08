Schermi di Piombo | il cinema racconta l’Italia

Cosa: Torna la rassegna cinematografica gratuita Schermi di Piombo, un profondo viaggio culturale che esplora le dinamiche politiche e sociali dell’Italia degli anni ’90 e 2000 attraverso la proiezione di film d’autore e il dibattito dal vivo.. Dove e Quando: Presso l’Eur Social Park (ingresso da Viale di Val Fiorita, Roma), a partire da martedì 9 giugno fino al 21 luglio 2026.. Perché: Per risvegliare la memoria collettiva e favorire un incontro generazionale, sostituendo la classica didattica frontale con la forza emotiva del grande schermo e il confronto diretto con esperti e protagonisti dell’epoca.. La stagione estiva capitolina si accende con un appuntamento che unisce l’intrattenimento all’impegno civile. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Dal 9 giugno al 21 luglio Schermi di Piombo porta a Roma cinema, memoria e testimonianze sugli anni '90 e 2000. Ingresso gratuito. Ogni proiezione sarà molto più di una semplice visione cinematografica. buonaseraroma.it/schermi-di-pio… x.com

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