Cinema e resilienza | il documentario che racconta l’Italia ferita

Lo scorso 13 aprile a Roma è stato presentato un documentario che esplora le sfide e le speranze delle cooperative di comunità in Italia. Il film offre uno sguardo diretto sulla situazione delle aree più colpite e sulla capacità di resistenza di queste realtà, mostrando immagini e storie di persone coinvolte. La pellicola si concentra sulla relazione tra il mondo del cinema e il racconto di un territorio segnato da difficoltà.

Un viaggio cinematografico attraverso le pieghe dell’Italia più fragile e resiliente ha preso il via ufficialmente a Roma lo scorso 13 aprile, portando sullo schermo la realtà delle cooperative di comunità. Il progetto documentaristico, intitolato Storie di donne, uomini e comunità, si propone di esplorare quei territori dove l’abbandono geografico e la marginalità sociale si intrecciano con nuove forme di cura collettiva. Dopo il debutto nella capitale, la pellicola si prepara a toccare diverse realtà locali: il 14 aprile l’appuntamento è con l’Anteo di Milano, mentre il 17 aprile il pubblico potrà incontrarla al Cinema Arsenale di Pisa, per poi concludere questo itinerario il 18 aprile a Monticchiello, in provincia di Siena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema e resilienza: il documentario che racconta l’Italia ferita The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve Hans Zimmer, il ribelle di Hollywood: il documentario evento che racconta il compositore che ha cambiato il cinemaCi sono nomi che, nel cinema, riescono a diventare un marchio riconoscibile quanto quello di un regista o di una star. Presentato nel 2025 alla Mostra del Cinema di Venezia, un documentario che racconta l'effetto che fanno i libri della Premio Nobel quando a leggerli sono dei ragazzi di oggiIn Scrivere la vita – Annie Ernaux raccontata dalle studentesse e dagli studenti Claire Simon posiziona la sua videocamera nelle aule francesi e...