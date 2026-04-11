Cinema nel Lazio a soli 2,50€ | 274 schermi accendono la regione

Dal 13 al 17 aprile, nella regione Lazio, 274 sale cinematografiche aprono con un biglietto a 2,50 euro. Questa iniziativa coinvolge cinema pubblici e privati distribuiti sul territorio, offrendo l’opportunità di vedere film a prezzi contenuti per cinque giorni consecutivi. La promozione interessa diverse province e comprende sia sale storiche che nuove aperture, contribuendo a rendere il cinema più accessibile alla popolazione locale.

Dal 13 al 17 aprile, il territorio della Regione Lazio si trasforma in un unico grande palinscolo accessibile con soli 2,50 euro per biglietto. L’iniziativa denominata Lazio Terra di Cinema Days vede coinvolte 53 sale cinematografiche e ben 274 schermi, con l’obiettivo di riportare le famiglie e i più giovani davanti al grande schermo attraverso una promozione coordinata tra la Regione Lazio, la Fondazione Roma Lazio Film Commission e ANEC Lazio. Un piano territoriale che va oltre la capitale. L’impatto dell’iniziativa non si limita ai confini di Roma, ma si estende capillarmente a diverse province, dimostrando una volontà di distribuzione culturale che tocca nodi cruciali del territorio laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema nel Lazio a soli 2,50€: 274 schermi accendono la regione I nostri figli lasciati soli con gli schermiEra prevedibile che i genitori del tredicenne che ha tentato di uccidere la sua prof firmassero senza indugio il consenso per il trasferimento in... Lazio Terra di Cinema Days, biglietti a 2,50 euro nelle sale del litorale: ecco doveRoma, 9 aprile 2026 – Dal 13 al 17 aprile 2026 torna “Lazio Terra di Cinema Days”, l’iniziativa che promuove il cinema in sala con un biglietto... Temi più discussi: Cinema a 2,50 euro a Roma e nel Lazio: tornano i giorni dei biglietti scontati. Ecco quando; Lazio Terra di Cinema Days: dal 13 al 17 aprile film a €2,50; Lazio Terra di Cinema Days: dal 13 al 17 aprile nei cinema del Lazio a 2,50 euro; Cinema nel Lazio: torna l’iniziativa che riporta il pubblico in sala. Cinema a 2,50 euro a Roma e nel Lazio: tornano i giorni dei biglietti scontati. Ecco quandoTorna con la sua seconda edizione l'iniziativa che dal 13 al 17 aprile in ben 53 sale cinematografiche del territorio laziale si potrà accedere con ticket al costo di 2,50 euro ... romatoday.it Lazio Terra di Cinema Days, biglietti a 2,50 euro nelle sale del litorale: ecco doveRoma, 9 aprile 2026 – Dal 13 al 17 aprile 2026 torna Lazio Terra di Cinema Days, l’iniziativa che promuove il cinema in sala con un biglietto speciale a soli € 2,50. Promossa da Regione Lazio e Fond ... ilfaroonline.it Ancona capitale della cultura 2028 vediamo...... Giuseppe Ceramicola e il nuovo cinema audiovisivo multimediale Nel panorama contemporaneo del linguaggio visivo e audiovisivo, Giuseppe Ceramicola si colloca tra le figure che stanno ridefinendo il rapport - facebook.com facebook Dal 13 al 17 aprile il cinema costa 2,50 euro: tutte le sale aderenti a Roma e provincia x.com