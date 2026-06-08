Scherma paralimpica | Luigi Fioretti conquista il bronzo a Roma

Luigi Fioretti ha ottenuto una medaglia di bronzo nella scherma paralimpica a Roma. L'atleta ha gareggiato con due armi differenti durante la competizione. I tecnici che lo hanno assistito sono stati coinvolti nel suo percorso di preparazione, ma i loro nomi non sono stati resi noti. La vittoria si è concretizzata al termine di diverse sfide nella competizione.

Come ha fatto Fioretti a competere ai massimi livelli con due armi diverse?. Chi sono i tecnici che hanno guidato l'atleta verso il podio?. Quali dettagli della preparazione hanno permesso di mantenere la lucidità mentale?. Perché questo bronzo cambia la posizione dell'Accademia nel panorama nazionale?.? In Breve Settimo posto ottenuto nella specialità della spada. Guida tecnica affidata a Francesca Boscarelli e Dino Meglio. Risultato ottenuto per l'Accademia Olimpica Beneventana Maestro Antonio Furno. Competizione nazionale denominata Frecciarossa disputata lo scorso fine settimana a Roma. Luigi Fioretti conquista il bronzo nella sciabola ai Campionati italiani paralimpici di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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