Scherma Giulio Castori conquista il bronzo e vola a Roma

Durante il Campionato nazionale Gold Cadetti di Riccione, il schermidore ha conquistato la medaglia di bronzo, assicurandosi così un pass per la finale under 17 che si terrà a Roma. La competizione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni, con il giovane atleta che ha superato diversi avversari prima di salire sul podio. La finale a Roma rappresenta un altro passo importante nel suo percorso sportivo.

? Cosa sapere Giulio Castori ottiene il bronzo al Campionato nazionale Gold Cadetti di Riccione.. Il risultato garantisce l'accesso alla finalissima per il titolo Under 17 a Roma.. A Riccione, Giulio Castori conquista il bronzo al Campionato nazionale Gold Cadetti dopo una prestazione estenuante che lo proietta verso la finalissima di Roma prevista per il 28 maggio. Il fiorettista dell’Accademia della Scherma Fermo ha concluso la sua corsa nel tabellone delle semifinali, cedendo con un punteggio di 15-13 all’avversario bresciano Lasagna, che si è poi aggiudicato la vittoria finale. La prova del giovane montegibertese è stata caratterizzata da un impegno fisico imponente, spalmatosi su circa dieci ore di competizione tra i turni eliminatori e le fasi dirette.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma, Giulio Castori conquista il bronzo e vola a Roma Notizie correlate Scherma: Manuela Spica spacca il tabellone e conquista il bronzo? Cosa sapere La sciabolatrice Manuela Spica conquista il bronzo individuale ai Campionati Europei Under 23 a Cagliari. Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, Mogos è oro. Paolucci conquista l’argento e Giordan fa bronzoBudapest, 21 marzo 2026 – Continua il grande weekend dell’Italia della scherma in carrozzina a Budapest. Contenuti di approfondimento Si parla di: Scherma Fermo sul podio: Giulio Massimo Castori conquista il 3° posto ai Nazionali di Riccione; Scherma, Giulio Castori è medaglia di bronzo al Campionato nazionale Gold Cadetti. Scherma, Giulio Castori è medaglia di bronzo al Campionato nazionale Gold CadettiFERMO - Ma le ottime notizie per l'Accademia della Scherma Fermo non si fermano qui. A Roma alla finalissima per il titolo, insieme a Castori, ci sarà anche Mattia Renzi che col 14esimo posto finale c ... cronachefermane.it