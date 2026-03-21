Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica Mogos è oro Paolucci conquista l’argento e Giordan fa bronzo

Da cdn.ilfaroonline.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il weekend di Budapest, l’Italia della scherma paralimpica ha conquistato medaglie nella competizione di Coppa del Mondo. Mogos ha vinto l’oro, Paolucci si è aggiudicato l’argento e Giordan ha ottenuto il bronzo. La gara si è svolta il 21 marzo 2026 e ha visto protagonisti atleti italiani in diverse categorie di competizione.

Budapest, 21 marzo 2026 – Continua il grande weekend dell’Italia della scherma in carrozzina a Budapest. La terza giornata della tappa ungherese di Coppa del Mondo Paralimpica, che mandava in scena le ultime gare individuali, ha regalato altre tre medaglie azzurre: Andreea Mogos è ancora d’oro, in trionfo anche nel fioretto femminile categoria B appena ventiquattr’ore dopo il successo conseguito nella sciabola, mentre tra gli sciabolatori brillano l’argento di Gianmarco Paolucci e il bronzo di Edoardo Giordan, rispettivamente nelle categorie B e A. Percorso netto da dominatrice per Andreea Mogos nella prova delle fiorettiste B. Dopo il 15-6 con cui al debutto ha superato l’atleta neutrale Vasilieva, la torinese delle Fiamme Oro ha superato nei quarti con il risultato di 15-7 la britannica Moore ottenendo la certezza del podio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Scherma paralimpica, Coppa del Mondo a Budapest: Mogos d’oro nella sciabola, Markowska di bronzoSeconda giornata da protagonista per l’Italia: Lambertini quinto e Platania Parisi ottavo nella spada maschile.

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