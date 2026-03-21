Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica Mogos è oro Paolucci conquista l’argento e Giordan fa bronzo

Durante il weekend di Budapest, l’Italia della scherma paralimpica ha conquistato medaglie nella competizione di Coppa del Mondo. Mogos ha vinto l’oro, Paolucci si è aggiudicato l’argento e Giordan ha ottenuto il bronzo. La gara si è svolta il 21 marzo 2026 e ha visto protagonisti atleti italiani in diverse categorie di competizione.

Budapest, 21 marzo 2026 – Continua il grande weekend dell’Italia della scherma in carrozzina a Budapest. La terza giornata della tappa ungherese di Coppa del Mondo Paralimpica, che mandava in scena le ultime gare individuali, ha regalato altre tre medaglie azzurre: Andreea Mogos è ancora d’oro, in trionfo anche nel fioretto femminile categoria B appena ventiquattr’ore dopo il successo conseguito nella sciabola, mentre tra gli sciabolatori brillano l’argento di Gianmarco Paolucci e il bronzo di Edoardo Giordan, rispettivamente nelle categorie B e A. Percorso netto da dominatrice per Andreea Mogos nella prova delle fiorettiste B. Dopo il 15-6 con cui al debutto ha superato l’atleta neutrale Vasilieva, la torinese delle Fiamme Oro ha superato nei quarti con il risultato di 15-7 la britannica Moore ottenendo la certezza del podio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Leggi anche: Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, Italia sul podio: Edoardo Giordan conquista l’argento

Scherma paralimpica, Coppa del Mondo a Budapest: Mogos d’oro nella sciabola, Markowska di bronzoSeconda giornata da protagonista per l’Italia: Lambertini quinto e Platania Parisi ottavo nella spada maschile.

Contenuti utili per approfondire Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica...

Temi più discussi: Finali di Coppa del Mondo: pronti 19 azzurri per l'ultimo atto stagionale tra Kvitfjell e Hafjell; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026, italiani e italiane in gara: l'elenco completo; Vittoria e coppa di gigante per Scheib a Are, battute Moltzan e Robinson. Zenere 10a è la migliore azzurra; Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di Are.

Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programmaIn questo sabato 21 marzo iniziano le finali di Coppa del Mondo di sci. Oggi è il giorno della discesa libera. Alle ore 10:45 prende il via quella maschile, alle 12:30 invece quella femminile. Diretta ... fanpage.it

Laura Pirovano conquista la Coppa di discesa libera: fino a un mese fa non aveva mai vinto, oggi è in cima al mondoCi ha preso gusto in Val di Fassa e ha deciso di non fermarsi più: una meravigliosa Laura Pirovano vince anche l’ultima discesa libera femminile della stagione, nelle Finali di Coppa del Mondo in cors ... ilfattoquotidiano.it

È TUTTO VEROOO!! LAURA PIROVANO VINCE LA COPPA DEL MONDO DI DISCESA LIBERA!! Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/ry4u894f #wearefisi #fisinews #Scialpino facebook

Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Kvitfjell (Norvegia) - Straordinaria impresa di Laura Pirovano! La 28enne delle Fiamme Gialle trionfa nell'ultima discesa libera della stagione e conquista, per la prima volta in carriera, la Coppa del Mondo di specialità! #Fiam x.com