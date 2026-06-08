Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque apre con Marco Paolini al Casone Ramei tutto il programma

Da veneziatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il festival Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque è iniziato con una performance di Marco Paolini al Casone Ramei. La XVII edizione, dedicata al tema Specchi d'acqua, si svolge dal 20 giugno al 5 luglio 2026. La manifestazione comprende eventi, spettacoli e installazioni legate al mondo delle acque e delle tradizioni dei casoni. La programmazione prosegue con varie iniziative fino alla conclusione prevista.

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Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque torna per la sua XVII edizione con il tema Specchi d'acqua, dal 20 giugno al 5 luglio 2026. Il festival attraversa otto comuni tra le province di Padova e Venezia — Piove di Sacco (comune capofila), Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Chioggia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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