Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque apre con Marco Paolini al Casone Ramei tutto il programma
Il festival Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque è iniziato con una performance di Marco Paolini al Casone Ramei. La XVII edizione, dedicata al tema Specchi d'acqua, si svolge dal 20 giugno al 5 luglio 2026. La manifestazione comprende eventi, spettacoli e installazioni legate al mondo delle acque e delle tradizioni dei casoni. La programmazione prosegue con varie iniziative fino alla conclusione prevista.
Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque torna per la sua XVII edizione con il tema Specchi d'acqua, dal 20 giugno al 5 luglio 2026. Il festival attraversa otto comuni tra le province di Padova e Venezia — Piove di Sacco (comune capofila), Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Chioggia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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27/5/26. Dal 20 giugno al 5 luglio, Scene di Paglia torna protagonista in Veneto con la XVII edizione del Festival dei casoni e delle acque: un cartellone che porta spettacoli nazionali e internazionali, prime assolute, laboratori e incontri in otto comuni tra Pado facebook
Dopo qualche stagione a mio parere sottotono, quest'anno la rassegna Scene di paglia mi sembra molto interessante. Agli spettacoli bisogna irrorarsi di Autan, ma ne vale la pena! Imperdibile Marco Paolini. Se volete approfondire date un'occhiata qui: sc x.com
Non capisco gran parte delle critiche sul haki reddit
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