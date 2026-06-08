Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque apre con Marco Paolini al Casone Ramei tutto il programma

Notizia in breve

Il festival Scene di Paglia – Festival dei casoni e delle acque è iniziato con una performance di Marco Paolini al Casone Ramei. La XVII edizione, dedicata al tema Specchi d'acqua, si svolge dal 20 giugno al 5 luglio 2026. La manifestazione comprende eventi, spettacoli e installazioni legate al mondo delle acque e delle tradizioni dei casoni. La programmazione prosegue con varie iniziative fino alla conclusione prevista.