Galassia | il primo Festival delle Case e Casette di Quartiere ecco tutto il programma

Dal 21 al 23 maggio, a Padova si svolge il primo Festival delle Case e Casette di Quartiere, un evento dedicato alla rete degli spazi di comunità. L’iniziativa prevede due giornate in cui verranno presentati vari programmi e attività per promuovere la conoscenza e l’uso di questi luoghi nel quartiere. L’obiettivo è coinvolgere i residenti e far conoscere le diverse iniziative legate agli spazi di prossimità.

Galassia: il primo Festival delle Case e Casette di Quartiere a Padova propone dal 21 al 23 maggio due giornate per raccontare e vivere la rete degli spazi di comunità. L'info point mobile è attivo già dal 4 maggio.Scopri la locandina dell'eventoPadova lancia GALASSIA, il primo Festival delle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Padova: nasce Galassia, il festival per i rioni e le case di quartiere? Cosa scoprirai Dove potrai trovare la mappa illustrata dei tesori nascosti di Padova? Come cambierà la vita nei rioni grazie alla nuova rete... Arriva Galassia, il festival che porta le Case di Quartiere al centro della cittàPadova mette in rete le sue Case di Quartiere e le trasforma in una “galassia” di spazi pubblici, relazioni e comunità. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Galassia: il primo Festival delle Case e Casette di Quartiere, ecco tutto il programma dal 21 al 23 maggio 2026; Arriva Galassia, il festival che porta le Case di Quartiere al centro della città; Arriva Galassia il festival che porta le Case di Quartiere al centro della città. Primo festival delle Case e Casette di Quartiere di Padova Casa di Quartiere Mortise - Ibrido Comune di Padova #vitadaquartiere - facebook.com facebook