Scene di paglia 2026 -Specchi d' acqua

Il Festival Scene di Paglia 2026 si è aperto sabato 20 giugno al Casone Ramei di Piove di Sacco. La giornata è iniziata con un doppio appuntamento alle 18, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le attività previste. La manifestazione prosegue con eventi programmati nei prossimi giorni, ma al momento non sono stati comunicati altri particolari.

Il Festival si apre sabato 20 giugno al Casone Ramei di Piove di Sacco (PD) con un doppio appuntamento speciale: alle 18.00 un incontro pubblico firmato da La fabbrica del mondo in collaborazione con Scene di paglia Coltivare l'acqua, promosso dall’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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