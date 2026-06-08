Scatta l' allerta meteo | giornata di martedì segnata dai temporali

Notizia in breve

L'allerta meteo gialla è in vigore dalle 00 di martedì 9 giugno alle 00 di mercoledì 10 giugno a causa di temporali previsti in regione Lombardia. Il bollettino indica criticità ordinaria e riguarda una giornata di temporali intensi. Le autorità raccomandano di monitorare le condizioni meteorologiche e adottare eventuali precauzioni. Nessun altro dettaglio su danni o interventi è stato comunicato fino a ora.