Scatta l' allerta meteo per temporali sulla Brianza lecchese
Un’allerta meteo è stata diramata per temporali nella zona meridionale della provincia di Lecco, in particolare nella Brianza, che rientra nel Nodo idraulico di Milano. La Protezione Civile ha emesso l’avviso, prevedendo condizioni di instabilità atmosferica nelle prossime ore. Le autorità consigliano di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie in caso di maltempo.
Scatta l'allerta meteo temporali per la parte meridionale della provincia di Lecco, la Brianza, che fa parte del Nodo idraulico di Milano. Il bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) emesso da Regione Lombardia è scattato questa mattina alle ore 6 e resterà in vigore sino alle 00.00 del.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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