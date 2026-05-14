Scatta l' allerta meteo per temporali sulla Brianza lecchese

Un’allerta meteo è stata diramata per temporali nella zona meridionale della provincia di Lecco, in particolare nella Brianza, che rientra nel Nodo idraulico di Milano. La Protezione Civile ha emesso l’avviso, prevedendo condizioni di instabilità atmosferica nelle prossime ore. Le autorità consigliano di monitorare gli aggiornamenti e di adottare le precauzioni necessarie in caso di maltempo.

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